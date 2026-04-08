الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الفيحاء

البلاد (جدة)
فرض فريق الفيحاء التعادل الإيجابي على ضيفه الأهلي بهدف لكل فريق؛ ليهدر الراقي نقطتين ثمينتين، في صراعه على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025-2026،
المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء؛ لحساب الجولة الـ29 على ملعب المجمعة، شهدت تقلبات درامية أثرت بشكل مباشر على شكل الصراع في قمة الهرم الترتيبي لدوري روشن.
بدأت المباراة بإيقاع سريع؛ حيث سعى الأهلي لفرض سيطرته مبكرًا، ونجح الإنجليزي إيفان توني في التقدم لفريقه في الدقيقة 36.
مع انطلاق الشوط الثاني، كثف الفيحاء من هجماته المنظمة مستغلاً التراجع النسبي للاعبي الأهلي. وفي الدقيقة 53، نجح اللاعب جيسون في إدراك هدف التعادل للفيحاء، وسط ذهول مدافعي الأهلي.
هذا التعادل رفع رصيد الأهلي إلى 66 نقطة من 28 مواجهة، في المركز الثاني مؤقتاً، حيث بات مهدداً بشكل مباشر بالتراجع في سلم الترتيب؛ حيث يتصدر النصر الترتيب برصيد 70 نقطة من 27 مباراة، بينما يشتعل الصراع خلف الراقي من قبل الهلال الذي يمتلك 65 نقطة من 27 مباراة فقط، ما يعني أن فوز الزعيم في مباراته القادمة سيطيح بالفريق الأهلاوي إلى المركز الثالث.
في المقابل، وصل رصيد الفيحاء إلى النقطة رقم 34 من 28 مباراة، ليؤمن موقعه في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن.
هدف الأهلي الأول عن طريق إيفان توني في الدقيقة 35.
هدف التعادل للفيحاء عن طريق جيسون في الدقيقة 52.
