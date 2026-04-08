الأمين العام لمجلس التعاون يدين اقتحام قنصلية الكويت في البصرة

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره الشديدين، وبأشد العبارات، لاقتحام قنصلية دولة الكويت في مدينة البصرة بجمهورية العراق.
وشدد على أهمية أن تقوم الجهات المختصة في العراق باتخاذ إجراءاتها فورًا لمحاسبة المتورطين في هذا الاعتداء الخطير، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، التي شكلت انتهاكًا سافرًا وسلوكًا خارجًا عن الأطر القانونية والأعراف الدبلوماسية التي تحكم وتنظم حماية المقرات والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها.
وأعرب البديوي عن تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الكويت في الإجراءات التي تتخذها كافة ردًا على هذا الاعتداء الذي طال قنصليتها.
