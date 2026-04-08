إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار مع إيران ولبنان

البلاد (وكالات)

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض لشبكة “سي إن إن” الأميركية الإخبارية، فجر اليوم الأربعاء، أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق نار مؤقت، في إطار الهدنة الممتدة لأسبوعين التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل ساعة ونصف الساعة فقط من انتهاء المهلة التي حددها لإيران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، مهددا بتصعيد عسكري يستهدف بنيتها التحتية المدنية، بحسب وكالة “رويترز”.

ونقل موقع “واي نت” الإسرائيلي عن مصادر أمنية أن وقف إطلاق النار مع إيران سيشمل لبنان أيضا.

وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أكثر من ساعة بقليل من المهلة النهائية التي حددها لطهران وذلك بعد محادثات مع وسطاء باكستانيين “أوافق على تعليق قصف إيران ومهاجمتها لمدة أسبوعين”.

وأكد ترامب أنه هذا سيكون “وقفا لإطلاق نار من الجانبين”، مشيرا إلى أن “فترة الأسبوعين ستسمح بإتمام الاتفاق وإنجازه”.

وذكر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن إيران أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل، وذلك بعد لحظات من إعلان الرئيس الأميركي ترامب موافقته على تعليق هجوم مدمّر على البنية التحتية الإيرانية لمدة أسبوعين، نقلا عن “فرانس برس”.

وقال الجيش الإسرائيلي على تطبيق “تليغرام”: “رصد الجيش الإسرائيلي صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل. الأنظمة الدفاعية تعمل على اعتراض هذا التهديد”.

وأطلقت إيران عددًا من الصواريخ باتجاه وسط إسرائيل والقدس، وفق ما ذكرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.