أمير المنطقة أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني، يرافقه عدد من القيادات.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن ما تشهده مطارات المنطقة من تطور في البنية التحتية وارتفاع مستوى الجاهزية التشغيلية يأتي امتداداً لما يحظى به قطاع النقل الجوي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة “أيدها الله”، مما أسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، ودعم منظومة الشحن والخدمات اللوجستية، والارتقاء بتجربة السفر، وتعزيز مكانة المملكة في قطاع النقل الجوي على المستويين الإقليمي والدولي.

وقدّم المهندس الحسني لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضاً عن جهود مطارات الدمام وجاهزيتها التشغيلية، وما تقدمه من خدمات متكاملة للمسافرين، إلى جانب دورها في تسهيل حركة النقل الجوي وتعزيز الربط مع مختلف الوجهات الإقليمية والدولية، إضافة إلى خدمات الشحن الجوي وفق أعلى المعايير التشغيلية.

ورفع الحسني شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته، مؤكداً حرص مطارات الدمام على مواصلة تطوير خدماتها وتعزيز كفاءة الأداء بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.