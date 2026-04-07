السياسة

وزير الخارجية يستقبل وزيرة خارجية النمسا

20 / شوال / 1447 هـ       7 أبريل 2026

البلاد (الرياض)

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية النمسا الاتحادية السيدة بياته ماينل رايزنجر.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

