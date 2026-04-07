وزير الخارجية يستقبل وزيرة خارجية النمسا

البلاد (الرياض) استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية النمسا الاتحادية السيدة بياته ماينل رايزنجر. وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار. حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.