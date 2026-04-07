وزارة التعليم تطلق النسخة الرابعة من “فرسان التعليم” بمشاركة 16 إدارة تعليمية

البلاد (الرياض)
أطلقت وزارة التعليم النسخة الرابعة من برنامجها التلفزيوني التنافسي “فرسان التعليم” لعام 2026م، بمشاركة 96 طالبًا وطالبة يمثلون 16 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة؛ وذلك بهدف تعزيز التحصيل العلمي والمعرفي لدى الطلاب والطالبات، وإعداد جيل قادر على المنافسة عالميًا.
ويأتي البرنامج امتدادًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية، وتعزيز قيم الانتماء الوطني، والتعريف بتراث المملكة بأساليب تعليمية تفاعلية.
وانطلقت أولى المواجهات المباشرة بين إدارتي تعليم عسير وجازان، ضمن سلسلة من المنافسات الثقافية والتربوية التي تجمع نخبة من الطلاب والطالبات في إطار تنافسي يجمع بين المعرفة والتشويق.
وتعتمد فكرة البرنامج على مشاركة 16 إدارة تعليمية، يمثل كل منها فريق مكوّن من 4 طلاب وطالبات، حيث تتواصل المنافسات عبر 15 حلقة تلفزيونية مباشرة.
وتشمل الإدارات التعليمية المشاركة المدينة المنورة، وحائل، والرياض، والحدود الشمالية، وجدة، والجوف، والطائف، والقصيم، والأحساء، والباحة، ومكة المكرمة، ونجران، والمنطقة الشرقية، وتبوك.
وتتضمن المسابقة عددًا من الجولات التنافسية، من أبرزها جولة “القدية” التي تعتمد على سرعة البديهة والتركيز من خلال أسئلة تفاعلية، وجولة “رؤيتنا” التي تشمل 8 مسارات معرفية تغطي مجالات اللغة العربية، والعلوم، والرياضيات، والتقنية الرقمية، والتاريخ، والثقافة الإسلامية، والمبادئ المجتمعية.
وتتضمن جولة “العلا” التي تقوم على ترشيح أحد المتسابقين لخوض تحدي المزايدة ضمن عدة أنماط، إضافة إلى “تحدي الـ 120 ثانية” الذي يقيس سرعة استحضار المعلومات تحت ضغط الوقت.
وتُختتم المنافسات بجولة “مملكتنا” التي تعتمد على تركيب الصور بأسلوب “البازل” لمطابقتها مع الصور الأصلية خلال وقت محدد، بما يسهم في تعزيز معرفة الطلاب بالمعالم الوطنية.
