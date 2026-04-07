واشنطن تحذر من هجمات الميليشيا على دبلوماسييها بالعراق

البلاد (واشنطن)

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس (الاثنين)، من أن الولايات المتحدة “لن تتردد في الدفاع عن أفرادها ومنشآتها” في حال عجزت الحكومة العراقية عن الوفاء بالتزاماتها تجاه حماية البعثات الدبلوماسية الأمريكية، وذلك بعد هجومين ليليين استهدفا دبلوماسيين ومنشآت أمريكية في العراق، نفذتهما ميليشيات مرتبطة بإيران؛ وفق ما نقلت شبكة “سي إن إن”.

وأكدت واشنطن أن هذه الهجمات تعد “إرهابية فاضحة”، مطالبة الحكومة العراقية بالتحرك بسرعة لمنع تكرارها، ومشددة على ضرورة منع الميليشيات الإرهابية من استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات ضد البعثات الأميركية. وقال مسؤول بالخارجية الأميركية: إن واشنطن حثّت العراق باستمرار على الوفاء بمسؤولياته، مؤكداً أن”الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن موظفيها ومرافقها إذا فشلت بغداد في حماية هذه المنشآت”.

وتتعرض السفارة الأمريكية في بغداد، والقنصلية الأميركية في أربيل، إضافةً إلى مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد، لهجمات متكررة منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في 28 فبراير الماضي. وقد ازدادت وتيرة الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة، ما دفع وزارة الخارجية الأميركية للإعلان الأسبوع الماضي عن مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار مقابل أي معلومات تساعد في الكشف عن المسؤولين عن الهجمات على منشآتها في العراق.

وتنتمي الهجمات الأخيرة- بحسب مصادر أمريكية وعراقية- إلى فصائل ضمن مظلة”المقاومة الإسلامية”، وهي شبكة جماعات مسلحة مدعومة من إيران، نفذت بتاريخ 3 أبريل 19 هجومًا بصواريخ وطائرات مسيرة، استهدفت قواعد أميركية في العراق والمنطقة، ما يعكس قدرة هذه الميليشيات على شن عمليات واسعة ومتزامنة.