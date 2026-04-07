منوهاً بدعم القيادة الرشيدة.. محافظ الأحساء يطلع على استثمارات ومشاريع للطاقة

البلاد (الأحساء)

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بما يحظى به قطاع الطاقة من دعمٍ واهتمامٍ من القيادة الرشيدة– أيدها الله– ما أسهم في ترسيخ مكانة المملكة عالميًا، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية وتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمقر المحافظة أمس الاثنين، الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز في المملكة وشمال الخليج العربي محمد أحمد الحبيب، وعددٌ من منسوبي الشركة، حيث اطّلع على أعمال الشركة وأولوياتها الإستراتيجية في المملكة، وإسهاماتها في قطاعي النفط والغاز وحلول الطاقة المتجددة ، واستثماراتها بالمنطقة الشرقية التي تتجاوز (3.5) مليار ريال وعملياتها التشغيلية في حقل الجافورة، التي تتجاوز (800) مليون ريال سعودي. يذكر أن عدد رخص الاستثمار الأجنبي في المحافظة تجاوز (100) رخصة، والفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة (50) مليار ريال.