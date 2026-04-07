محافظ جدة يُكرِّم طلاب وطالبات تعليم جدة الفائزين في المسابقات الدوليَّة

كرَّم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة اليوم، 40 طالبًا وطالبة من الإدارة العامة للتعليم بجدة، الفائزين بالجوائز والميداليات والمراكز الدولية والمشاركين في عدد من المعارض والمسابقات 2025-2026، منها معرض جنيف الدولي للاختراعات، وآيسف، وآيتكس، والأولمبيادات الدولية، بحضور مدير عام التعليم بجدة منال بنت مبارك اللهيبي، وعددٍ من قيادات التعليم.
وهنأ سموّه الطلاب والطالبات وأسرهم بهذا الإنجاز، وحثَّهم على مواصلة تميزهم لتحقيق المزيد من النجاحات، راجيًا لهم التوفيق.
واستمع إلى كلمة الطلبة الفائزين، التي عبّروا فيها عن فخرهم واعتزازهم بتمثيل الوطن في المحافل الدولية، مؤكدين أن ما حققوه يأتي في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله – للتعليم، واهتمام ورعاية وزارة التعليم بمواهبهم، وبمتابعة معلميهم وأسرهم، وأن هذه الإنجازات تمثل دافعًا لمواصلة الإبداع والابتكار.
عقب ذلك، شاهد سموّه والحضور عرضًا مرئيًا بعنوان “منافسون عالميًا”، استعرض أبرز إنجازات طلاب وطالبات تعليم جدة في المسابقات الدولية، ومشاركاتهم النوعية ومشروعاتهم الابتكارية في مجالات العلوم والهندسة والتقنية.
من جهتها، قدَّمت اللهيبي شكرها وتقديرها لسمو محافظ جدة على اهتمامه ودعمه ومتابعته المستمرة لتعليم جدة، مؤكدة أن هذا التكريم يُعد حافزًا للطلاب والطالبات لمواصلة التميز والريادة والإبداع.