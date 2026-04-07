شدد على إنشاء منصة وطنية ذكية لإدارة العقود التجارية.. «الشورى» يطالب بإلغاء المقابل المالي للوافدين بقطاع التشييد

البلاد (الرياض)

عقد مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، أمس (الاثنين)، جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة عبر الاتصال المرئي في مقر المجلس بالرياض. استعرض المجلس جدول أعمال الجلسة واتخذ القرارات اللازمة بشأن بنوده. وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية؛ منها: مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وهيئة تنمية المؤسسات المماثلة في سلطنة عمان لدعم ريادة الأعمال، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الموارد الطبيعية في كندا في مجال الثروة المعدنية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السعودية، والوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة في ألمانيا للتعاون في مجال الطاقة. كما أقر المجلس مشروع اتفاق لتوظيف العمالة بين المملكة ونيبال. كما ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1446/1447هـ، بعد استعراض لجنة التجارة والاستثمار برئاسة عضو المجلس حنان السماري، وقدم الأعضاء عدة مقترحات لتعزيز الأداء وتحسين الخدمات. من أبرز الملاحظات: توحيد تجربة المستفيد عبر منصة رقمية، ونشر البيانات التجارية ومؤشرات الأداء، ودراسة إلغاء المقابل المالي للوافدين في قطاع التشييد والبناء، وإلزام وكلاء السيارات بتوفير قطع الغيار، وتقليل مدة الإصلاح، والتوسع في تأسيس شركات زراعية متخصصة بالشراكة مع صغار المزارعين، وإنشاء منصة وطنية ذكية لإدارة العقود التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. واختتم المجلس الجلسة بتكليف اللجنة بمزيد من الوقت لدراسة المقترحات والعودة برأيها في جلسة لاحقة، مؤكدًا على أهمية تطوير البيئة التجارية، ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون الدولي.