رئيس الاتحاد الآسيوي يُهنئ المتأهلين إلى كأس آسيا السعودية 2027

هنأ رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، الدول الخمس التي ضمنت تأهلها إلى كأس آسيا السعودية 2027، الحدث القاري الكبير الذي تستضيفه المملكة خلال الفترة من (7 يناير إلى 5 فبراير 2027).

وتصدرت طاجيكستان المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات بفارق الأهداف، في حين انتزعت تايلاند صدارة المجموعة الرابعة في الجولة الأخيرة، لتنضم إلى سنغافورة، وسوريا، وفيتنام، التي كانت قد ضمنت تأهلها في الجولات السابقة.

والتحقت هذه المنتخبات الخمسة بالمنتخبات الـ18 التي كانت قد ضمنت أماكنها في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية “الطريق إلى كأس العالم 2026″، على أن يكتمل عقد المنتخبات الـ24 المتأهلة عندما تتواجه لبنان واليمن في يونيو المقبل لتحديد المتأهل الأخير.

وقال آل خليفة: “بالنيابة عن أسرة كرة القدم الآسيوية، أشيد بالإصرار والتميّز اللذين أظهرتهما اتحاداتنا الوطنية الخمسة المشاركة – طاجيكستان، تايلاند، سنغافورة، سوريا وفيتنام – طوال هذه التصفيات”.

وأضاف: “قوة المنافسة التي شهدناها، خصوصًا في هذه المراحل الختامية، تؤكد تقلص الفوارق في المستوى عبر قارتنا، ونتطلع إلى الترحيب بهذه المنتخبات المتأهلة إلى النسخة التاريخية من كأس آسيا السعودية 2027، التي تعد بأن تكون احتفالاً استثنائياً باللعبة الجميلة”.

ونوه رئيس الاتحاد الآسيوي بما قدمه المنتخب السنغافوري الذي بلغ المرحلة النهائية للمرة الأولى عن جدارة، إلى جانب طاجيكستان التي كررت إنجازها بعد تأهلها الأول في نسخة 2023، مؤكدًا أن نجاحهما يجسد العمل الجاد والتفاني من جانب اللاعبين، والأجهزة الفنية، والبيئة الاحترافية التي وفرتها اتحاداتهما الوطنية.

واختتم آل خليفة حديثه بالتأكيد أنه وفي إطار الرؤية المهمة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي شكلت مصدر إلهام لهم خلال العقد الماضي، فإن نجاحهم أصبح ملموسًا بالفعل، مشيرًا إلى أنهم يشهدون حاليًا عصرًا جديدًا تتقلص فيه الفوارق، مبينًا أن تنوع المنتخبات المتأهلة يبشر ببطولة شاملة وتنافسية بكل معنى الكلمة.