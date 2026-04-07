جلسات الملتقى المهني بجدة تستعرض تطوير المسار الوظيفي والتسويق الرقمي

البلاد (جدة)
استعرضت الجلسات المصاحبة لفعاليات الملتقى المهني الثالث عشر بجامعة الملك عبدالعزيز، موضوعات تتعلق بتطوير المسار الوظيفي وتعزيز تنافسية الخريجين في سوق العمل، من خلال التركيز على بناء العلامة الشخصية والتسويق الرقمي.
وتناولت الجلسة الأولى التي عُقدت بعنوان “العلامة الشخصية ورسم المسار الوظيفي”، أهمية بناء هوية مهنية واضحة تعكس مهارات الفرد وخبراته، ودورها في تحسين فرص التوظيف، إلى جانب استعراض آليات التخطيط للمسار الوظيفي بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
وناقشت جلسة أخرى بعنوان “التسويق الرقمي لسوق العمل”، أبرز إستراتيجيات التسويق الشخصي عبر المنصات الرقمية، وأثرها في إبراز الكفاءات الوطنية، إضافة إلى التعريف بالأدوات الحديثة التي تمكّن الباحثين عن عمل من الوصول إلى الفرص الوظيفية وتعزيز حضورهم المهني.
وشهدت الجلسات حضورًا من الزوار والمهتمين، في ظل تنوع الطرح وتكامل الموضوعات، بما يسهم في رفع الوعي المهني لدى الخريجين وتمكينهم من مواكبة التحولات في بيئة العمل الحديثة.
