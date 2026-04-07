امتدادًا لرؤية 2030.. وقف الملك عبدالله يطور ويؤهل 29 مسجدًا وجامعًا

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الأمناء، وبحضور أصحاب السمو والفضيلة والسعادة أعضاء المجلس، أقام وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه- يرحمهم الله- حفل توقيع مشروع تطوير وإعادة تأهيل المساجد التي يرعاها الوقف، في خطوة تجسد العناية المستمرة ببيوت الله، وامتدادًا لرسالة الوقف في إعمارها والارتقاء بها.
يأتي هذا البرنامج ضمن البرامج التي ينفذها الوقف في المساجد التي يرعاها، حيث يستهدف تطوير وإعادة تأهيل (29) مسجدًا وجامعًا في عدد من المدن والمحافظات. بما يعظم أجر الواقف- رحمه الله- وعزز دور المسجد في المجتمع، إلى جانب تحسين جودة الخدمات، وتهيئة بيئة إيمانية تساعد على السكينة والخشوع.
ويمتد المشروع في (7) مدن ومحافظات وسيتم تنفيذه- بمشيئة الله- خلال مدة تقدّر بـ (12) شهرًا، وبموازنة إجمالية تزيد عن (59) مليون ريال. كما تتضمن أعمال التطوير تنفيذ أكثر من (35,093 م²) من أعمال العزل، و(65,863 م²) من الدهانات الداخلية والخارجية، إلى جانب توريد وتركيب (31,126 م²) من السجاد، وتنفيذ معالجات إنشائية تتجاوز (16,217 م²)، وترميم أكثر من (13,717 م²) في دورات المياه، وتركيب أكثر من (5,000) وحدة إضاءة حديثة.
ويولي البرنامج عناية خاصة باستدامة التشغيل، من خلال تحسين جودة أعمال الصيانة والنظافة، والاستفادة من الحلول الحديثة في متابعة الأعمال، بما يضمن المحافظة على مستوى عالٍ من الجاهزية والخدمة.
ويأتي البرنامج امتدادًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في العناية ببيوت الله والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز القيم الإسلامية، متوائمًا في الوقت ذاته مع جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في رعاية بيوت الله والعناية بها.
ويؤكد الوقف من خلال هذا البرنامج التزامه المستمر بإعمار بيوت الله والعناية بها، وفقاً لشرط الواقف- رحمه الله- لتبقى منارات هداية، وتؤدي دورها الإيماني والمجتمعي على الوجه الأمثل.
