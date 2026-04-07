أمير الشرقية يرعى منتدى “الشرقية للاستثمار الصحي 2026”

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، منتدى “الشرقية للاستثمار الصحي 2026”، الذي أقيم في مدينة الدمام، ونظمه فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أهمية التوسع في الاستثمارات الصحية النوعية، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات المستفيدين، مشيرًا إلى دور الشراكات الفاعلة في دعم المبادرات الصحية وتطوير بيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وما لذلك من أثر في إيجاد فرص واعدة وتعزيز كفاءة الخدمات واستدامتها.
وألقى وكيل وزارة الصحة للاستثمار الدكتور خالد البريكان كلمةً أكد فيها أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة في القطاع الصحي، من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات، وتقديم التسهيلات للمستثمرين، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية.
وقال مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية الأستاذ علوان بن صالح الشمراني:“ إن المنتدى يهدف إلى استعراض التوجه الاستراتيجي لوزارة الصحة في مجال الاستثمار، وتعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات التنموية، ومنها أمانة المنطقة الشرقية وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، إلى جانب تسليط الضوء على واقع الاستثمار الصحي في المنطقة خلال عامي 2025 و2026، مع التركيز على تحفيز التوسع في التخصصات الصحية النوعية وجذب الاستثمارات من داخل المملكة وخارجها”.
وأضاف الشمراني أن المنتدى يستهدف المستثمرين في القطاع الصحي، ورجال الأعمال، ورواد الأعمال، من خلال التعريف بالحلول التمويلية المتاحة، وتسهيل رحلة المستثمر من مرحلة الفكرة حتى التشغيل، بما يسهم في دعم نمو القطاع الصحي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.
وشهد سمو أمير المنطقة الشرقية توقيع مذكرة تعاون بين فرع وزارة الصحة بالمنطقة وأمانة المنطقة الشرقية وهيئة التطوير وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجمعية الأوقاف الصحية، وفرع وزارة الصحة بمحافظة الأحساء وهيئة تطوير الأحساء، وفرع وزارة الصحة بمحافظة حفر الباطن وغرفة حفر الباطن، كما كرّم سموه شركاء النجاح، تقديرًا لدورهم في دعم وتنمية القطاع الصحي.
