“أخضر السيدات” يدشّن معسكرًا إعداديًا في أبها يشمل 3 وديات

البلاد (الرياض)
دشّن المنتخب السعودي الأول للسيدات اليوم، معسكره الإعدادي في مدينة أبها، الذي من المقرر أن يستمر حتى 19 أبريل الجاري، وذلك ضمن تحضيراته للاستحقاقات والمباريات الدولية المقبلة.
ويهدف المعسكر إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات، وتعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب من خلال البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.
واستدعى المدير الفني لأخضر السيدات، الإسباني لويس كورتيس، 24 لاعبة للانضمام لهذا المعسكر، هن (سارة خالد، منى عبدالرحمن، ريم عادل، بيان صدقة، سارة الحمد، فريدة حنفي، رغد مخيزن، شروق الهوساوي، أسيل أحمد، ليان جوهري، سلاف أحمد، مجد العتيبي، لانا عبدالرزاق، مريم التميمي، عذى فهد، صبا توفيق، فاطمة منصور، نورة إبراهيم، صفاء زدادكه، مرام اليحيا، مباركة محمد، البندري مبارك، فدوى خالد، لمار محمد).
وسيخوض المنتخب الوطني للسيدات خلال فترة المعسكر 3 مباريات ودية، يواجه في الأولى منتخب بوتسوانا يوم 10 أبريل، فيما يلتقي منتخب مصر في المباراة الثانية يوم 14 أبريل، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة المنتخب ذاته مجددًا يوم 18 أبريل، وذلك على الملعب الرئيس لمدينة الأمير سلطان الرياضية.
ويأتي هذا المعسكر ضمن خطة إعداد المنتخب الوطني للسيدات؛ بهدف مواصلة تطوير المنتخب وتعزيز حضوره في المنافسات الدولية القادمة.