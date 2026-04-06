5.37 مليار ريال تمويلات مصرفية سكنية

البلاد (الرياض)

سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف في في المملكة العربية السعودية 5.37 مليار ريال خلال شهر فبراير الماضي.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال الشهر نحو 8.4 ألف عقد، بمعدل 643 ألف ريال متوسط قيمة التمويل، واستحوذت الفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك بقيمة 3425 مليون ريال وبنسبة 64%، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ 1616 مليون ريال، فيما بلغت قيمة التمويل المقدم للأراضي نحو 330 مليون ريال.

وبالنسبة للتمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد ارتفع خلال الشهر بحوالي 22% ليبلغ نحو 241 مليون ريال.