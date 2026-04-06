11 مليار ريال لتوطين القطاع السككي

صحيفة البلاد 19 / شوال / 1447 هـ       6 أبريل 2026

البلاد (الرياض)
بإسهامات تجاوزت 8 مليارات ريال في المحتوى المحلي، تواصل الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) خططها الهادفة إلى توطين القطاع السككي، وتعزيز المحتوى المحلي، كما أنفقت أكثر من 3 مليارات ريال على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إطار دعمها لهذه المستهدفات.
في هذا السياق، أوضحت شركة (سار) أنها خصصت أكثر من 104 ملايين ريال على المصانع المحلية لقطع الغيار الأساسية، في تأكيدٍ على دورها في دعم الصناعة الوطنية والعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية المستدامة لهذا القطاع الحيوي. كما أنفقت الشركة أكثر من 35 مليون ريال على المصانع المحلية في عام 2025، فيما بلغت نسبة المحتوى المحلي في عام 2024 نسبة 55%، بينما بلغت نسبة الهدف الإستراتيجي للعام التالي 60%، فيما بلغ متوسط النمو السنوي في الإنفاق 50%.

