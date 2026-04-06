السياسة

نائب وزير الخارجية يستقبل نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية

19 / شوال / 1447 هـ       6 أبريل 2026

 

البلاد (الرياض)
استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشؤون الأفريقية السفير محمد أبو بكر.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، وتبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول الإفريقية صقر القرشي، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة إيهاب أبو سريع.
كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *