نائب وزير الخارجية يستقبل نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية

البلاد (الرياض)
استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشؤون الأفريقية السفير محمد أبو بكر.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، وتبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول الإفريقية صقر القرشي، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة إيهاب أبو سريع.