الإقتصاد فرصتان عقاريتان بمزاد” أهداف التطوير”

البلاد (الرياض) تعلن شركة السعدون العقارية، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» و بقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد”أهداف التطوير” الإلكتروني، وذلك يوم السبت الموافق 25/4/2026، في تمام الساعة 1 مساء حتى يوم الاثنين 27/4/2026 الساعة 7:30 مساء، عبر منصة وصلت للمزادات. يطرح المزاد فرصتين عقاريتين مميزتين في موقعين مميزين، في أهم الأحياء المميزة شمال مدينة الرياض؛ حيث يتكون العقار الأول من أرض خام بمساحة 76888.93 متر مربع بحي العارض، والعقار الثاني من أرض خام بمساحة 194310.57 متر مربع بحي الرمال. وتقع الفرصتان العقاريتان على أهم الطرق الحيوية؛ كطريق أبي بكر الصديق بحي العارض، وبالقرب من طريق الثمامة بحي الرمال، وطريق الأمير محمد بن سلمان، وتتميزان بقربهما من أبرز المشاريع النوعية بالرياض؛ كمطار الملك خالد الدولي، ومطار الملك سلمان الدولي، ووجهة خزام؛ ما يجعلها وجهة إستراتيجية. ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للراغبين في الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة السعدون العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0555259495 – 920003852