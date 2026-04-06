عسير تتألق عالميًا.. “اكتشف عسير” ضمن أفضل 10 مواقع لعشّاق الطعام لعام 2026

البلاد (أبها)
تبرز العديد من المناطق السعودية اليوم كوجهات تمثل المملكة في قطاع الطهي، ومن بينها منطقة عسير التي تعد إحدى الوجهات السعودية الرائدة في قطاع الطهي على المستوى الدولي، بعد أن حازت “لقب منطقة فنون الطهي العالمية 2024” من المعهد الدولي لفن الطهي والثقافة والفنون والسياحة (IGCAT)، مما يؤكد مكانتها الغنية بالتراث الغذائي والثقافي.
وقد أُدرجت منصة “اكتشف عسير” ضمن قائمة أفضل 10 مواقع إلكترونية لعشّاق الطعام لعام 2026، والتي أعلنها المعهد الدولي لفن الطهي والثقافة والفنون والسياحة، حيث تهدف هذه القائمة إلى إرشاد المهتمين بفنون الطهي إلى تجارب استثنائية حول العالم.
يأتي هذا التميز بدعم من هيئة تطوير منطقة عسير القائمة على المنصة، وبشراكة إستراتيجية من هيئة فنون الطهي، حيث تقدم منصة “اكتشف عسير” تجربة متكاملة تعكس أصالة المطبخ العسيري وتنوعه، كما تبرز الموروث الثقافي الغني للمنطقة من خلال محتوى يعزز ارتباط الزائر بالهوية المحلية، ويستعرض أبرز التجارب الغذائية فيها.
وأُعلن عن المنصات المُدرجة في القائمة خلال حفل رسمي أُقيم في 19 مارس بمدينة أوباتيا الواقعة غربي كرواتيا، وذلك باستضافة خليج كفارنر، الحائز على لقب الإقليم الأوروبي لفنون الطهي لعام 2026، حيث ضمّت القائمة مجموعة مختارة من المنصات العالمية التي تقدم تجارب مبتكرة وغنية ثقافيًا، تشمل تذوّق الأطعمة والمشروبات، والجولات الزراعية والصناعية، ودروس الطهي، والأنشطة الحرفية، إلى جانب المسارات الغذائية والأسواق والمهرجانات.
يعد المعهد الدولي لفن الطهي والثقافة والفنون والسياحة منظمة دولية غير ربحية تأسست عام 2012، تسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية عبر تعزيز الوعي بأهمية حماية وترويج الموروث الغذائي والثقافي، بما يسهم في دعم السياحة المستدامة والتنمية المتوازنة، حيث تهدف مبادرة “أفضل مواقع عشّاق الطعام” التي يطلقها المعهد سنويًا إلى تعريف سياح المناطق العالمية بتجارب طعام وثقافة عالية الجودة، ومنح المنصات المتخصصة حضورًا عالميًا إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة.
يذكر أن هيئة تطوير منطقة عسير هي المستضيف الرسمي لمنصة “اكتشف عسير”، حيث تقع المنصة ضمن رؤيتها في أن تكون منطقة عسير وجهة عالمية طوال العام، مرتكزة على ثقافتها الأصلية وطبيعتها المتنوعة، كما يعكس هذا الفوز التقدير الدولي المتزايد للمطبخ السعودي، وجهود المملكة في تطوير قطاع فنون الطهي وتعزيزه كأحد روافد السياحة الثقافية، ويؤكد الدور الذي تؤديه هيئة فنون الطهي في دعم المبادرات التي تبرز الهوية المحلية.
