عبر فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.. تحذير أمريكي من محاولات اغتيال دبلوماسيين بالعراق

البلاد (بغداد)

أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، أمس (الأحد)، عن تنفيذ فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران هجومَين على منشآت دبلوماسية أميركية في العراق، في محاولة لاغتيال دبلوماسيين، وسط الحرب المستمرة بين إيران وأميركا وإسرائيل التي امتدت شراراتها إلى دول المنطقة.

وأكد متحدث باسم السفارة أن الهجومين استهدفا منشآت دبلوماسية أمريكية خلال الليلة الماضية، ووصفهما بالشنيعَين، فيما دان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الهجمات واعتبرها عدوانية ومهددة لأمن واستقرار العراق والمنطقة، داعياً إلى وضع حد عاجل لها.

وشهدت منطقة أربيل هجمات على القنصلية الأمريكية ومناطق مدنية، بينما تعرض أحد مقرات الحشد الشعبي العراقي في طوز خورماتو شمال بغداد لضربتين جويتين نسبتا إلى القوات الأميركية، دون تسجيل خسائر بشرية، وفق بيان رسمي.

وفي الساعات الـ24 الماضية، قالت مجموعة مسلحة تُعرف باسم “المقاومة الإسلامية في العراق” إنها نفذت 19 عملية باستخدام عشرات الطائرات المسيرة على قواعد أميركية في العراق والمنطقة.

وتأتي هذه الهجمات في سياق تكرار ضربات صاروخية ومسيرات على مواقع الحشد الشعبي وقواعد دبلوماسية وعسكرية أميركية، بالإضافة إلى استهداف مواقع للمعارضة الإيرانية الكردية في إقليم كردستان، بينما دعت الحكومة العراقية جميع الفصائل لضبط النفس؛ لتفادي جر البلاد إلى أتون الصراع الإقليمي.