رئيس جمهورية المالديف يصل إلى المدينة المنورة

صحيفة البلاد 19 / شوال / 1447 هـ       6 أبريل 2026

 

البلاد (المدينة المنورة)

وصل فخامة الدكتور محمد معز رئيس جمهورية المالديف إلى المدينة المنورة، اليوم، للصلاة في المسجد النبوي، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى – صلّى الله عليه وسلّم- وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وأمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين.

m.samy

