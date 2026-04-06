رئيس جمهورية المالديف يزور المسجد النبوي

19 / شوال / 1447 هـ       6 أبريل 2026

البلاد (المدينة المنورة)

زار فخامة الدكتور محمد معز رئيس جمهورية المالديف والوفد المرافق له المسجد النبوي الشريف اليوم، حيث أدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما.


وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي، نائب الرئيس التنفيذي للعناية بشؤون المسجد النبوي المهندس تركي بن عبدالعزيز البنيان، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب بن نعيمان البدراني، وعدد من المسؤولين.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

