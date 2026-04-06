بختام الجولة 27 بروشن.. النصر يعزز الصدارة والهلال يتعثر… والمنافسة تشتعل

اختُتمت أمس الأحد، منافسات الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، التي أُقيمت على مدار ثلاثة أيام حافلة بالإثارة والندية، وشهدت تحولات مهمة، أبرزها مواصلة النصر صدارة الدوري، مقابل تعثر الهلال الذي منح المتصدر فرصة توسيع الفارق إلى خمس نقاط مع دخول الدوري مراحله الحاسمة.
وجاءت الجولة حافلة بالنتائج اللافتة التي أسهمت في إعادة رسم ملامح المنافسة سواء في صراع اللقب أو مناطق الوسط والقاع، وسط حضور جماهيري كبير ومستويات فنية متصاعدة تعكس قوة التنافس.
وشهد اليوم الأول ثلاث مواجهات قوية، إذ افتتح الخلود والخليج الجولة بتعادل مثير بنتيجة 2-2 على ملعب نادي الحزم بالرس، في لقاء تبادل خلاله الفريقان الأفضلية حتى اللحظات الأخيرة، وفي جدة حقق الاتحاد فوزًا ثمينًا على الحزم بهدف دون رد، على مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ليستعيد الفريق توازنه، وواصل النصر عروضه القوية بفوز كبير على النجمة بنتيجة 5-2، على ملعب الأول بارك بالرياض.
وفي منافسات اليوم الثاني، واصل الأهلي نتائجه المميزة بفوز مستحق على ضمك بثلاثية نظيفة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ويواصل الضغط على مراكز المقدمة، وفي تبوك حقق نيوم انتصارًا ثمينًا على الفيحاء بهدف دون مقابل على إستاد مدينة الملك خالد الرياضية، وفرض التعادل الإيجابي 2-2 نفسه على لقاء الهلال والتعاون في ملعب المملكة أرينا بالرياض، بعد مباراة مفتوحة شهدت تبادلًا للهجمات وفرصًا عديدة من الطرفين، ليخسر الهلال نقطتين ثمينتين في صراع الصدارة.
واستمرت الإثارة في اليوم الثالث، إذ حقق الأخدود فوزًا مهمًا على الفتح بهدف نظيف على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، ليتمسك بآمال البقاء ويشعل صراع الهروب من الهبوط، وفي الدمام، قدم الاتفاق والقادسية مواجهة هجومية مثيرة انتهت بفوز الاتفاق 3-2، في لقاء شهد تقلبات عديدة حتى الدقائق الأخيرة، وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة الرياض والشباب على مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.
ومع ختام الجولة الـ27، انفرد النصر بصدارة ترتيب دوري روشن برصيد 70 نقطة، مستفيدًا من تعثر الهلال الذي تراجع للمركز الثاني بـ65 نقطة متساويًا مع الأهلي ثالث الترتيب بنفس الرصيد، وجاء القادسية رابعًا بـ60 نقطة.
وحل التعاون خامسًا بـ46 نقطة، يليه الاتحاد سادسًا بـ45 نقطة، ثم الاتفاق سابعًا بـ42 نقطة، ونيوم ثامنًا بـ36 نقطة، والفيحاء تاسعًا بـ33 نقطة، والخليج عاشرًا بـ31 نقطة متساويًا مع الحزم الحادي عشر، ويحتل الشباب المركز الثاني عشر بـ30 نقطة، والفتح الثالث عشر برصيد 28 نقطة، يليه الخلود بـ26 نقطة، وضمك الخامس عشر بـ 22 نقطة، والرياض السادس عشر بـ20 نقطة، ثم الأخدود السابع عشر بـ16نقطة، ويقبع النجمة في المركز الأخير بثمانية نقاط.
