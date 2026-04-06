بالتنسيق مع إيران وحزب الله.. الحوثي ينفذ هجوماً صاروخياً وجوياً على إسرائيل

أعلنت جماعة الحوثي، عن تنفيذ “عملية عسكرية استهدفت مواقع داخل إسرائيل”، في تصعيد جديد ضمن الحرب الإقليمية المستمرة منذ 28 فبراير 2026. ونفذت الجماعة هجومًا صاروخيًا وجويًا استهدف مطار تل أبيب ومواقع عسكرية.

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أن العملية العابرة للحدود جاءت بالتنسيق مع إيران وحزب الله اللبناني. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الصاروخ سقط في مناطق مفتوحة، دون الإبلاغ عن إصابات، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق الصاروخ من اليمن وتشغيل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراضه.

ويُعد هذا الهجوم الخامس من نوعه منذ إعلان الحوثيين مشاركتهم المباشرة في الحرب، بعد هجمات سابقة استهدفت إسرائيل يوم الخميس الماضي ومنطقة يافا المحتلة، إضافة إلى اعتراض الجيش الإسرائيلي لمسيرتين انطلقتا من اليمن الأسبوع الماضي.

وكانت الجماعة هددت في وقت سابق بالتدخل المباشر في حال انضمام تحالفات جديدة بقيادة واشنطن وتل أبيب ضد إيران وحلفائها، أو في حال استخدام البحر الأحمر في عمليات قتالية ضد طهران. وتجدر الإشارة إلى أن الحوثيين شنوا هجمات سابقة على إسرائيل وعلى سفن في البحر الأحمر وبحر العرب دعماً للفلسطينيين، ما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة في المضيق الحيوي لباب المندب.