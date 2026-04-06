العلا يعبر الاتحاد ويتأهل إلى نهائي بطولة المربع الذهبي لكرة السلة

البلاد (جدة)
تأهل فريق العلا إلى المباراة النهائية لبطولة المربع الذهبي لكرة السلة، التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة السلة على صالة وزارة الرياضة بجدة، وذلك بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة (76-100).
وأنهى العلا الربع الأول متقدمًا (19-22)، قبل أن يتمكن الاتحاد من تقليص الفارق والتقدم مع نهاية الربع الثاني بنتيجة (44-43)، ليستعيد العلا تفوقه في الربع الثالث وينهيه (66-78)، ويواصل تفوقه في الربع الأخير ويحسم اللقاء لصالحه بنتيجة (76-100).
ويُلاقي فريق العلا يوم الخميس المقبل، نظيره الأهلي الذي تصدر الترتيب بعد مرحلة الدور الأول بتغلبه على العلا بنتيجة (78-72) وعلى الاتحاد (95-86) وعلى النصر (90-68) وذلك على صالة نادي النصر بالرياض في شهر مارس الماضي.
بهذه النتائج، تصدر الأهلي المرحلة الأولى بثلاثة انتصارات نظيفة، ومن بعده الاتحاد بانتصارين وخسارة، ومن ثم العلا بانتصار وخسارتين، أما النصر فخرج من البطولة بثلاث هزائم متتالية.