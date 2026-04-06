إنجاز رياضي سعودي.. الملاكم نايف الغزواني يتأهل إلى “أولمبياد الشباب بداكار”

محمد الجليحي (الرياض)

في إنجاز تاريخي يُضاف لسجل الرياضة السعودية، تأهل الملاكم السعودي نايف الغزواني إلى أولمبياد الشباب المقرر إقامته في العاصمة السنغالية داكار في الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026، ليكون أول لاعب سعودي يحقق هذا الإنجاز على مستوى الملاكمة.

وجاء هذا التأهل بعد مسار إعدادي متكامل، تضمن إقامة عدد من البطولات، قبل أن يبدأ الاتحاد السعودي للملاكمة ببطولة حزام المملكة للفئات السنية، التي شهدت بروز عدد من المواهب الواعدة، حيث تم اختيار نخبة اللاعبين للدخول في برنامج تطويري مكثف.

وخضع اللاعبون لمعسكر تدريبي في نادي مايك تايسون، بإشراف مدربين متخصصينيمثلون الاتحاد السعودي للملاكمة قبل استكمال البرنامج بمعسكر خارجي في تايلند، ضمن خطة إعداد تهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية.

وتُوّجت هذه الجهود بالمشاركة في بطولة World Boxing U19 Future Cup، حيث تمكن الغزواني من تحقيق الفوز على الإيطالي Francesco Zonile، خلال مشاركتة مع المنتخب السعودي

ويعكس هذا الإنجاز حجم العمل والتطوير الذي تشهده رياضة الملاكمة في المملكة، ويؤكد حضورها المتنامي على الساحة الدولية.