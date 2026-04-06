إسرائيل تكثف ضرباتها داخل إيران.. استهداف منشآت إستراتيجية وتهدد بالمزيد

البلاد (تل أبيب)

أعلنت إسرائيل تصعيد عملياتها العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف مواقع حيوية مرتبطة ببرامج التسلح والصواريخ.

وقال يسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية “ضربت قلب القدرات الإيرانية لإنتاج السلاح والصواريخ”، مشدداً على أن العمليات العسكرية ستتواصل لاستهداف ما وصفها بالأهداف الإستراتيجية في مختلف أنحاء إيران حتى تحقيق أهداف الحرب.

وفي سياق تصريحاته، حذر كاتس من أن طهران“ ستدفع أثماناً مؤلمة” نتيجة الهجمات الصاروخية، مشيراً إلى أن استمرار استهداف المدنيين الإسرائيليين قد يؤدي إلى تآكل البنية التحتية الإيرانية بشكل متسارع.

وأكد أن بلاده لن تتردد في توسيع نطاق عملياتها العسكرية، في ظل استمرار تبادل الضربات بين الطرفين، ما يعكس تصعيداً مفتوحاً ينذر بمزيد من التوتر في المنطقة.

وجاءت هذه التصريحات عقب تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات استهدفت منشآت بتروكيميائية في جنوب إيران، قال كاتس إنها تُستخدم في دعم برنامج الصواريخ الإيراني، وتدر عوائد مالية كبيرة لصالح الحرس الثوري الإيراني، تُقدّر بنحو 18 مليار دولار خلال العامين الماضيين.

وفي سياق متصل، أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي بالعملية الأمريكية التي نجحت في إنقاذ طاقمَي مقاتلة من طراز “أف-15 إيغل”، معتبراً أنها تعكس مستوى التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، خصوصاً في العمليات العسكرية المعقدة.

وكان دونالد ترمب قد أعلن في وقت سابق نجاح القوات الأمريكية في إنقاذ الطيار الثاني داخل الأراضي الإيرانية، بعد عملية وصفها بالمعقدة جرت في مناطق جبلية، وذلك عقب إنقاذ الطيار الأول بعد ساعات من سقوط الطائرة جنوب غربي إيران.

وتعكس هذه التطورات تصاعداً مستمراً في وتيرة العمليات العسكرية بين الأطراف المتنازعة، في ظل غياب مؤشرات واضحة على التهدئة، ما يزيد من المخاوف الدولية من اتساع رقعة الصراع، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي.