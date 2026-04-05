الإقتصاد 206 آلاف برميل زيادة «أوبك بلس» خلال مايو

البلاد (الرياض) في إطار التزامها بدعم استقرار السوق البترولية، قررت الدول الثماني الأعضاء في أوبك بلس (المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان) ، تنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج، بزيادة 206 آلاف برميل يوميًا في شهر مايو المقبل. وأكدت على الأهمية البالغة لحماية ممرات الملاحة البحرية الدولية، بما يضمن التدفق المستمر لإمدادات الطاقة. وأعربت المجموعة عن قلقها بشأن استهداف البنية التحتية للطاقة، منوهةً بأن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا، مما يؤثر على توفر الإمدادات ، مشيدة بالدول التي بادرت باتخاذ إجراءات لضمان استمرارية الإمدادات، لا سيما من خلال استخدام مسارات تصدير بديلة أسهمت في الحد من تقلبات السوق.

ص10