منتدى الاستثمار الرياضي 2026 يعلن جاهزيته لانطلاق أعماله في الرياض

أعلن منتدى الاستثمار الرياضي 2026 اكتمال جاهزيته لانطلاق أعماله خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل الجاري في مدينة الرياض، بمشاركة نخبة من قادة الاستثمار والقطاع الرياضي من مختلف دول العالم، في منصة دولية تناقش مستقبل الاستثمار الرياضي، وتعزز الشراكات النوعية، والفرص الواعدة، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويتضمن برنامج المنتدى مسارات متعددة تشمل جلسات إستراتيجية، وورش عمل، ومعرضًا استثماريًا، ومنصة للاتفاقيات، إلى جانب نادي الأعمال المخصص لكبار المستثمرين لبناء الشراكات، كما يشهد تنظيم “الهاكثون الرياضي” لدعم الابتكار واستقطاب الحلول التقنية في القطاع.
كما تغطي الفعاليات محاور رئيسية تشمل الاستثمار الرياضي العالمي، والشراكات الدولية، والتقنية، والسياحة الرياضية، والتمويل، إضافة إلى الاستثمار في الرياضة النسائية، فيما خُصص اليوم الثالث لتمكين المرأة في الرياضة وتعزيز دورها في القطاع.
وأكد الرئيس التنفيذي للمنتدى إبراهيم البكري، أن هذه النسخة تعكس توجه المملكة نحو بناء قطاع رياضي استثماري متكامل، مبينًا أنها ستشهد مخرجات نوعية وشراكات إستراتيجية تسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للاستثمار الرياضي.