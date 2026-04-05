الرياضة تمسك بالنصر .. رونالدو يرفض عرضًا خياليًا من الدوري الأمريكي

البلاد (جدة) كشفت تقارير، عن تمسك الأسطورة البرتغالية رونالدو بالاستمرار مع نادي النصر السعودي، بعد تلقيه عرضًا خياليًا للرحيل بعد نهاية الموسم، وخوض تجربة احتراف جديدة خارج دوري «روشن». رونالدو يرفض عرضًا بقيمة 1.4 مليار دولار وخلال تصريحات فضائية، قال سعود الصرامي الناقد الرياضي: إن كريستيانو رونالدو لم يكتفِ بالاستمرار مع النصر، بل قدم دعمًا ماليًا للنادي من أجل مساعدته في استخراج الرخصة الآسيوية، في خطوة تعكس التزامه الكبير تجاه الفريق. وأضاف الصرامي، أن قائد النصر رفض عرضًا خياليًا بلغت قيمته نحو 1.4 مليار دولار، تقدم به ديفيد بيكهام، رئيس نادي إنتر ميامي، من أجل الانتقال إلى الدوري الأمريكي وخوض تجربة جديدة رفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي. وأشار إلى، أن رد رونالدو على هذا العرض كان حاسمًا، حيث أكد التزامه بعقده مع النصر، مفضلًا الاستمرار في مشروعه الحالي داخل الدوري السعودي. كما كشف الصرامي أن دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، حاول إقناع رونالدو بالانتقال إلى الدوري الأمريكي، إلا أن النجم البرتغالي تمسك بقراره ورفض الفكرة. ويستمر عقد كريستيانو رونالدو مع النصر حتى صيف عام 2027، في ظل رغبته مواصلة مسيرته بدوري روشن السعودي.