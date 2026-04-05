بقيادة “الجبال” الأخدود ينعش آماله بالبقاء بنقاط الفتح

صحيفة البلاد 18 / شوال / 1447 هـ       5 أبريل 2026

البلاد (جدة)

نجح المدرب التونسي فتحي الجبال في قيادة فريق الأخدود لتحقيق فوزثمين على فريقه السابق الفتح، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، في نجران، ضمن منافسات الجولة الـ27 من «دوري روشن للمحترفين».

جاء هدف نادي الأخدود عن طريق عبدالعزيز آل هتيلة في الدقيقة 42 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليخطف الفريق 3 نقاط ثمينة في صراع البقاء في دوري روشن.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الأخدود إلى النقطة 16 في المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري السعودي، فيما جاء الفتح في المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.

