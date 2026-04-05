الشيباني في نادي المستكشفين العالمي.. رحلة من الربع الخالي إلى إيفريست

الرياض:-

أُعلن عن انتخاب رائد الأعمال والمستكشف السعودي الدكتور بدر الشيباني عضواً دولياً في The Explorers Club، في خطوة تعكس حضوراً سعودياً متنامياً في واحدة من أعرق المنصات العالمية المتخصصة في الاستكشاف والبحث الميداني.

ويُعد نادي المستكشفين، الذي تأسس في نيويورك عام 1904، من أبرز المؤسسات الدولية التي ارتبط اسمها بمحطات تاريخية أسهمت في تشكيل فهم الإنسان للأرض والفضاء، ويضم في عضويته نخبة من العلماء والمستكشفين ورواد الفضاء من مختلف دول العالم.

يأتي انضمام الشيباني تتويجاً لمسيرة استكشافية امتدت لسنوات، أتم خلالها تحدي “القمم السبع” بصعود أعلى قمة في كل قارة، من بينها قمة إيفرست، أعلى قمة في العالم، إلى جانب خوض تجارب في بيئات متنوعة شملت المرتفعات الجبلية، والمناطق الجليدية، واستكشاف الكهوف والبراكين.

كما شملت رحلاته عبور صحراء الربع الخالي- إحدى أكبر الصحارى الرملية المتصلة في العالم- سيراً على الأقدام، إلى جانب خوض تجربة السير في القطب الجنوبي، في واحدة من أقسى البيئات الطبيعية على وجه الأرض، حيث وثّق التحديات البيئية والإنسانية لهذه الرحلات.

وإلى جانب نشاطه الميداني، يعمل الشيباني على إنتاج عدد من الأفلام الوثائقية المرتبطة برحلاته، بهدف تحويل التجارب الاستكشافية إلى محتوى معرفي يسهم في نشر ثقافة الاستكشاف وتعزيز الوعي البيئي.

وفي تعليق له، أكد الشيباني أن انضمامه إلى النادي يمثل محطة مهمة في مسيرته، مشيراً إلى أن الاستكشاف لم يعد يقتصر على اكتشاف الأماكن، بل أصبح وسيلة لفهم الإنسان وعلاقته بالبيئة.

ويأتي هذا الإنجاز في ظل تنامي الاهتمام في المملكة بمجالات السياحة البيئية وتجارب المغامرة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.