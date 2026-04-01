5 تريليونات ريال موجودات البنوك

بأرقام قياسية تعكس قوة القطاع المصرفي في المملكة، سجلت الموجودات المجمعة للبنوك السعودية بنهاية يناير الماضي نحو 5.02 تريليون ريال، بارتفاع 10% مقارنة بنظيره من العام 2025، حسب تقرير البنك المركزي السعودي.

شكلت المطلوبات من القطاع الخاص أكبر حصة من موجودات البنوك بنسبة 63%، ما يُعادل 3.18 تريليون ريال، تليها مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام بقيمة 907.3 مليار ريال بنسبة 18%، ثم الموجودات الأجنبية بنحو 435.9 مليار ريال وبنسبة 9%.

وبلغت قيمة أذونات البنك المركزي نحو 23.2 مليار ريال، والمطلوبات من البنوك نحو 45.2 مليار ، فيما سجلت قيمة الأصول الثابتة 56.6 مليار ريال ، والاحتياطيات المصرفية المصنّفة كودائع نظامية لدى البنك المركزي نحو 164.8 مليار ريال، بينما وصلت الودائع الجارية إلى 1.4 مليار ريال، إضافة إلى ودائع أخرى بقيمة 51.8 مليار ريال.