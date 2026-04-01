منتخب الكونغو الديمقراطية يخطف تذكرة التأهل إلى كأس العالم 2026

14 / شوال / 1447 هـ       1 أبريل 2026

البلاد (جدة)

تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى كأس العالم 2026 بعد فوزه على منتخب جامايكا 1-0 بعد التمديد إثر التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (0-0) في الملحق العالمي على استاد غوادالاخارا في المكسيك فجر الأربعاء.

سجل هدف المباراة الوحيد أكسل توانزيبي لاعب نادي بيرنلي الإنجليزي في الدقيقة 100

وستلعب الكونغو الديمقراطية ضمن المجموعة 11 إلى جانب البرتغال، كولومبيا وأوزبكستان.

وخاض هذا البلد الذي كان يُعرف سابقاً باسم زائير، آخر مشاركة له في نهائيات كأس العالم عام 1974 في ألمانيا، حيث ودّع البطولة من دور المجموعات بعد خسارته أمام اسكتلندا ويوغوسلافيا والبرازيل دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف.

