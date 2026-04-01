مرصد لدعم سلاسل الإمداد

البلاد (الرياض)

أطلق اتحاد الغرف السعودية (مرصد تحديات الخدمات اللوجستية)، بهدف قياس مستوى الكفاءة والاستقرار في سلاسل الإمداد، وتحويل البيانات إلى رؤى تسهم في تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز كفاءة الأداء.

يوفر المرصد منصة رقمية متقدمة تتيح تصميم استبيانات متخصصة وجمع وتحليل مرئيات القطاع الخاص بشكل منهجي وموثوق، بما يسهم في إنتاج مؤشرات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، كما يغطي تحليل التحديات التشغيلية في القطاعات الحيوية، والعمل على تطوير حلول عملية ، لرفع مستوى الجاهزية والاستجابة للتغيرات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز استدامة سلاسل الإمداد، ودعم الأمن الغذائي والدوائي في المملكة.