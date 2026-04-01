الإقتصاد

مرصد لدعم سلاسل الإمداد

صحيفة البلاد 14 / شوال / 1447 هـ       1 أبريل 2026

البلاد (الرياض)
أطلق اتحاد الغرف السعودية (مرصد تحديات الخدمات اللوجستية)، بهدف قياس مستوى الكفاءة والاستقرار في سلاسل الإمداد، وتحويل البيانات إلى رؤى تسهم في تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز كفاءة الأداء.
يوفر المرصد منصة رقمية متقدمة تتيح تصميم استبيانات متخصصة وجمع وتحليل مرئيات القطاع الخاص بشكل منهجي وموثوق، بما يسهم في إنتاج مؤشرات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، كما يغطي تحليل التحديات التشغيلية في القطاعات الحيوية، والعمل على تطوير حلول عملية ، لرفع مستوى الجاهزية والاستجابة للتغيرات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز استدامة سلاسل الإمداد، ودعم الأمن الغذائي والدوائي في المملكة.

صحيفة البلاد

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

