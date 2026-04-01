الملحق الأوروبي.. تركيا والسويد إلى نهائيات كأس العالم

حجز منتخبا تركيا والسويد مقعديهما في نهائيات كأس العالم 2026، عقب فوزهما في مواجهتي الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.
تأهل تركيا بعد 24 عاماً
بعد غياب 24 عاما، تمكن المنتخب التركي من حسم تأهله بعد انتصار ثمين على كوسوفو بهدف دون رد، في المباراة النهائية للملحق، حيث سجل كيرم أكتوركوغلو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 53، ليقود منتخب بلاده للعودة إلى البطولة العالمية بعد غياب.
ويعول المنتخب التركي على مجموعة من اللاعبين المميزين، يتقدمهم أردا جولر، نجم ريال مدريد، في ظل تطلعات لتقديم أداء قوي ضمن مجموعة تضم الولايات المتحدة وأستراليا وباراجواي.
السويد تسقط بولندا وتخطف بطاقة التأهل
وفي مواجهة أخرى، خطف المنتخب السويدي بطاقة التأهل بعد فوز مثير على بولندا بنتيجة 3-2، في مباراة قوية شهدت إثارة حتى الدقائق الأخيرة.
سجل أهداف السويد كل من أنتوني إيلانجا وجوستاف لاجيربيلكي وفيكتور جيوكيريس، بينما أحرز هدفي بولندا نيكولا زاليفسكي وكارول سويدرسكي.
وظهر المنتخب السويدي بقيادة المدرب جراهام بوتر بمستوى مميز، ليضمن تأهله إلى مجموعة قوية تضم هولندا واليابان وتونس.
