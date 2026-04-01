السعودية وجهة الفرص الواعدة.. 48.4 مليار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بالربع الرابع

البلاد (الرياض)

سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعًا في الربع الرابع لعام 2025م بنسبة 90% ليصل إلى 48.4 مليار ريال مقارنةً بـ25.5 مليار ريال في الربع المماثل عام 2024م، و 26.6 مليار ريال بالربع الثالث العام الماضي ، مايعكس مكانة المملكة كوجهة عالمية موثوقة وواعدة بفرص الاستثمار.

وطبقا لنشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت قيمة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 50.6 مليار ريال خلال الربع الرابع، مسجّلةً بذلك نموًّا سنويًّا بنسبة 29% مقارنةً بـ 39.3 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2024م، ونموًّا ربعيًّا 69%، مقارنةً بالربع الثالث من عام 2025م، الذي سجل 29.9 مليار ريال.

في المقابل بلغت قيمة التدفقات الخارجة نحو 2.2 مليار ريال بانخفاضٍ سنويٍّ كبير بلغت 84% مقارنةً بـ 13.8 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، كما انخفضت 33% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2025م، الذي سجّل 3.3 مليار ريال.

معدلات قياسية

حققت المملكة معدلات قياسية لمستهدفات إستراتيجية الاستثمار. ويشكّل الاستثمار الخاص أكثر من 75% من الإجمالي، بمعدل نمو بأكثر من 10% سنويًا. وتشير تقديرات عام 2025 إلى تجاوز حجم الاستثمارات 1.5 تريليون ريال لأول مرة، أي أكثر من 120% مقارنة بمستويات عام 2017، وتتركز الاستثمارات بالقطاعات الأعلى أثرًا اقتصاديًا، وقد بلغت مساهمة منظومة الاستثمار في الاقتصاد المحلي نحو 30%، فيما تجاوزت 40% بالنسبة للقطاع غير النفطي؛ لتضع المملكة ضمن أكبر 3 دول عالميًا في ضخ الاستثمارات، إلى جانب الصين والهند.