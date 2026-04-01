البوسنة إلى كأس العالم.. وإيطاليا تغيب للمرة الثالثة توالياً

البلاد (جدة)
نجح منتخب البوسنة في بلوغ مونديال 2026بتخطيه ضيفه منتخب إيطاليا بركلات الترجيح 4-1 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 في نهائي المسار الأول من ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.
وأخفق المنتخب الإيطالي مجددًا في فك عقدة التأهل إلى كأس العالم، بعد الخسارة في عقر دار البوسنة والهرسك في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، في نهائي الملحق المؤهل لمونديال 2026.
بهذا يفشل منتخب إيطاليا في التأهل إلى آخر 3 نسخ من المونديال بعد عامي 2018 و2022، لتتنظر كتيبة الأزوري 4 أعوام أخرى من أجل العودة للمونديال، بينما تأهل منتخب البوسنة للمرة الثانية في تاريخه.