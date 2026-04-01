ارتفاع تداولات واستثمارات السوق

البلاد (الرياض)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)، جلسة الثلاثاء على ارتفاع 0.7% عند 11250 نقطة (+82 نقطة)، مسجلاً أعلى إغلاق منذ نحو شهرين، وبتداولات بلغت قيمتها نحو 7.2 مليار ريال.

بلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية 366 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (178) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (78) شركة.

من جهة ثانية، شهدت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 26 مارس، نموًا بنسبة 11.39% من إجمالي السوق مقارنة بالأسبوع السابق له، لتبلغ – بدون أرامكو السعودية – 362.06 مليار ريال . كما سجلت الاستثمارات الخليجية ارتفاعًا 2.38%، لتصل إلى 75.54 مليار.