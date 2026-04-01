أكد مراقبة الموقف.. نائب الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة تتجه للتفاوض بشأن «هرمز»

وسط تصاعد التوتر في منطقة الخليج، ومع تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتكررة لإيران بضرورة فتح مضيق هرمز، اعتبر النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، أن الإدارة الأمريكية تتجه نحو التفاوض مع طهران بشأن المضيق.

وقال عارف في تصريحات أمس (الثلاثاء):”قواتنا المسلحة من بين الأقوى في العالم، وقد واجهنا المعتدين، والآن يسعون للتفاوض بشأن مضيق هرمز، لكن علينا أولاً تقييم مدى استعدادهم لتقديم التنازلات”. وأضاف: “العبارة الذهبية التي نريد سماعها هي الالتزام بعدم مهاجمة إيران والاعتراف بكامل حقوقها الدولية”. وأشار عارف إلى أن طهران ستراقب المواقف قبل اتخاذ أي خطوات إضافية، وفق ما نقلت وكالة “تاس”.

يأتي هذا التصريح بعد أن أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأسبوع الماضي إلى أن بلاده سمحت للدول الصديقة، بما في ذلك روسيا والهند والعراق والصين وباكستان، بالمرور عبر مضيق هرمز.

في المقابل، جدد الرئيس الأمريكي تحذيراته لطهران، مؤكداً أن بلاده قد تتخذ إجراءات عسكرية تستهدف السيطرة على جزيرة خارك إذا لم يتم فتح المضيق بحلول السادس من أبريل المقبل، داعياً إلى التوصل لاتفاق سريع.

ومنذ 28 فبراير الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على العاصمة طهران، أسفرت عن مقتل عدد من كبار القادة، فيما رد الحرس الثوري الإيراني بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه أهداف في إسرائيل ودول خليجية، وأدى التوتر المستمر إلى شل حركة الملاحة في المضيق.