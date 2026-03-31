7.2 % معدل البطالة بين السعوديين في الربع الرابع 2025

البلاد (الرياض)

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الثلاثاء)، أن معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) بلغ 3.5% في الربع الرابع من عام 2025، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بـ0.1% مقارنةً بالربع الثالث من نفس العام، واستقراراً سنوياً بـ3.5% مقارنة بالربع الرابع من 2024.

وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 67.4% بارتفاع مقداره 0.5% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2025م، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بمقدار 1% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024م.

وبلغ معدل البطالة للسعوديين 7.2% في الربع الرابع من عام 2025م، بانخفاض مقداره 0.3% مقارنةً بالربع الثالث من نفس العام، وبارتفاع سنوي بمقدار 0.2% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024م.

وأظهرت النتائج ارتفاع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.6% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2025م، ليبلغ 45.9%، كما أظهرت انخفاضاً سنوياً بمقدار 1.6% عن الربع الرابع من عام 2024م.

كما ارتفع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة في الربع الرابع من عام 2025م بمقدار 0.5% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام 2025م، ليبلغ 49.5%، في حين أظهر انخفاضاً سنوياً بمقدار 1.6% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024م.

وأظهرت نتائج مؤشرات سوق العمل للربع الرابع من عام 2025م ارتفاعاً في معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.8% ليصل إلى 34.5% وكذلك ارتفاع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 1.3% ليبلغ 31.0% في حين انخفض معدل البطالة للسعوديات بمقدار 1.8% ليصل إلى 10.3% وذلك مقارنةً بالربع السابق.

64.7% مشاركة الذكور السعوديين في سوق العمل

أما فيما يتعلق بالذكور السعوديين، فقد ارتفع معدل مشاركتهم في القوى العاملة بمقدار 0.4%، ليبلغ 64.7%، فيما استقر معدل المشتغلين إلى السكان عند 61.1%، وارتفع معدل البطالة بين الذكور السعوديين ليبلغ 5.6% مقارنةً بالربع السابق من نفس العام 2025م.

فيما كشفت النتائج المتعلقة بالسعوديات في سن الشباب (15–24 سنة) ارتفاع معدل المشتغلات إلى السكان في الربع الرابع من عام 2025م بمقدار 0.2% ليبلغ 13.5%، في حين انخفض معدل مشاركتهن في القوى العاملة بمقدار 0.2% ليبلغ 17.4%، كما انخفض معدل البطالة بينهن بمقدار 1.8% ليصل إلى 22.4%ً بالربع السابق من عام 2025م.

وفيما يتعلق بالشباب السعوديين الذكور، فقد أوضحت النتائج ارتفاعاً في معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 0.1% ليبلغ 28%، وارتفاع معدل مشاركتهم في القوى العاملة بمقدار 0.6% ليصل إلى 32.9%، وكذلك أظهرت النتائج ارتفاعاً في معدل البطالة بمقدار 1.4 نقطة مئوية ليصل إلى 15% مقارنةً بالربع السابق من نفس العام 2025م.

وأظهرت النتائج المتعلقة بمؤشرات سوق العمل للربع الرابع من عام 2025م للسكان السعوديين (الذكور والإناث) في سن العمل الأساسي (25–54 عاماً) ارتفاع معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 0.8 % ليبلغ 63.6%، وارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.6% ليبلغ 67.5% في حين انخفض معدل البطالة ليصل إلى 5.8% بالمقارنة مع الربع السابق من نفس العام 2025م.

وفيما يتعلق بالسعوديين الذين تبلغ أعمارهم 55 عاماً فأكثر، فقد أظهرت مؤشرات سوق العمل في الربع الرابع من عام 2025م ارتفاعاً في معدل المشاركة في القوى العاملة، وارتفاع معدل المشتغلين إلى السكان، مع انخفاض معدل البطالة بالمقارنة مع الربع الثالث من 2025م.

وأظهرت النتائج أن 95.9 %من السعوديين المتعطلين عن العمل سيقبلون عرض العمل في القطاع الخاص، كما بيّنت أن 63.8% من السعوديات المتعطلات و46.2% من السعوديين المتعطلين يقبلون أن تبلغ مدة التنقل إلى العمل ساعة واحدة كحد أقصى، كذلك أفاد 67.8% من السعوديات المتعطلات و83.0 % من السعوديين المتعطلين أنهم سيقبلون العمل لمدة ثماني ساعات أو أكثر يومياً.