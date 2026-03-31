وصفت مطالبها بأنها غير واقعية.. إيران تؤكد رفضها المفاوضات المباشرة مع واشنطن

البلاد (طهران)

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن طهران لم تجر أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن التواصل كان يتم فقط عبر وسطاء، ووصف المقترحات الأميركية المقدمة لإيران بأنها”غير واقعية وغير معقولة ومبالغ فيها”. وأضاف بقائي أن موقف إيران من مختلف القضايا كان واضحاً منذ البداية، على عكس الولايات المتحدة التي يراها تتغير مواقفها بشكل مستمر.

وأشار المتحدث الإيراني إلى أن كل محاولات واشنطن للتفاوض تثير الحذر، متسائلاً عن مدى جدية الدبلوماسية الأميركية، في ظل ما وصفه بالسلوك المتناقض لبعض المسؤولين الأميركيين. وأوضح أن الوثائق والمطالب التي قدمت لإيران، تحت مسميات مختلفة، تضمنت مطالب “بالغة المبالغة وغير منطقية”.

كما وصف بقائي الغارات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية بأنها “جريمة وفق نظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، معرباً عن أسفه لما وصفه بموقف الوكالة المتغاضي. وشملت هذه الاستهدافات محطات بوشهر، ونطنز، وأصفهان منذ اندلاع الحرب الحالية، والتي أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في غارة إسرائيلية، وتولي ابنه مجتبى منصبه خلفاً له.

وعلى صعيد الوساطة الإقليمية، أعلنت باكستان استعدادها لاستضافة”محادثات هادفة” بين واشنطن وطهران خلال الأيام المقبلة؛ بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ شهر. وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحق دار، إن المحادثات التي جرت مع وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا بحثت سبل إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن وتسهيل تسوية شاملة ودائمة.

بدوره، حذر رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، الولايات المتحدة من نشر قوات برية، مؤكداً أن إيران”لن تقبل أبداً بالهوان” إذا استمرت واشنطن في محاولاتها للضغط على طهران.