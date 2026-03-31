الإقتصاد

نمو متسارع للقطاع.. 66.1 مليار ريال صادرات السعودية من الخدمات

صحيفة البلاد 13 / شوال / 1447 هـ      31 مارس 2026

البلاد (الرياض)
بلغت قيمة صادرات المملكة من الخدمات للربع الرابع من عام 2025م 66.1 مليار ريال، مقارنةً بـ56.6 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2024م، مسجلة نموًا 16.8%، ما يعكس التطور المتسارع لهذا القطاع الحيوي، ضمن النمو المتزايد للصادرات السعودية غير النفطية وموثوقيتها في الأسواق العالمية.
وطبقًا لنتائج إحصاءات التجارة الدولية، سجلت قيمة خدمات السفر 39.5 مليار ريال، وخدمات النقل 10.5 مليار ريال، والخدمات الحكومية 2.8 مليار ريال، تلتها خدمات الأعمال الأخرى بقيمة 2.6 مليار ريال، وخدمات الاتصالات والحاسب الآلي والمعلومات 2.3 مليار ريال، وخدمات التشييد 1.8 مليار ريال، وتوزعت صادرات الخدمات المتبقية على بنود أخرى؛ منها الخدمات المالية.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

