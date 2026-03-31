نمو متسارع للقطاع.. 66.1 مليار ريال صادرات السعودية من الخدمات

بلغت قيمة صادرات المملكة من الخدمات للربع الرابع من عام 2025م 66.1 مليار ريال، مقارنةً بـ56.6 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2024م، مسجلة نموًا 16.8%، ما يعكس التطور المتسارع لهذا القطاع الحيوي، ضمن النمو المتزايد للصادرات السعودية غير النفطية وموثوقيتها في الأسواق العالمية.

وطبقًا لنتائج إحصاءات التجارة الدولية، سجلت قيمة خدمات السفر 39.5 مليار ريال، وخدمات النقل 10.5 مليار ريال، والخدمات الحكومية 2.8 مليار ريال، تلتها خدمات الأعمال الأخرى بقيمة 2.6 مليار ريال، وخدمات الاتصالات والحاسب الآلي والمعلومات 2.3 مليار ريال، وخدمات التشييد 1.8 مليار ريال، وتوزعت صادرات الخدمات المتبقية على بنود أخرى؛ منها الخدمات المالية.