نائب إيراني يدعو للانسحاب من معاهدة «الأسلحة النووية»

البلاد (طهران)

دعا عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، إلى انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشيراً إلى أن استمرار عضوية البلاد في المعاهدة “بات بلا معنى”، في ظل العدوان الأمريكي والإسرائيلي الأخير على المنشآت الإيرانية.

ونقلت قناة “إس إن إن” عن بروجردي قوله:” نحن لا نسعى لتطوير قنبلة ذرية، لكن لا يمكننا في الوقت نفسه الالتزام بقواعد اللعبة والتعرض للقصف”، مضيفاً أن الانسحاب أصبح خياراً لا مفر منه بعد الأحداث الأخيرة. وأوضح أن هذا الموقف يعكس الرأي السائد بين نواب البرلمان الإيراني، الذين يعتبرون أن الالتزام بالمعاهدة في الظروف الراهنة “لا يوجد له أي مبرر”.

يذكر أن إيران بدأت برنامجها النووي في خمسينيات القرن الماضي خلال عهد الشاه محمد رضا بهلوي، بدعم من الولايات المتحدة، وانضمت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1958. وفي عام 1968 وقعت طهران على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وصادقت عليها عام 1970، قبل أن يتوقف البرنامج مؤقتاً بعد الثورة الإيرانية عام 1979، ويستأنف في أواخر الثمانينيات. منذ عام 2003، تحظر فتوى صادرة عن المرشد الأعلى السابق علي خامنئي تطوير الأسلحة النووية.

وجاءت تصريحات بروجردي في وقت يشهد الشرق الأوسط توترات غير مسبوقة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، وسط مخاوف من تصعيد محتمل؛ قد يعيد المنطقة إلى سباق تسلح نووي محتمل.