مواجهتا الملحق العالمي تجمع العراق أمام بوليفيا وجامايكا ضد الكونغو لحجز آخر بطاقتين للمونديال

تحتضن المكسيك مساء اليوم الثلاثاء، وصباح غد الأربعاء مواجهتين حاسمتين ضمن الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
في المواجهة الأولى، يلاقي منتخب جامايكا نظيره جمهورية الكونغو الديمقراطية على ملعب ملعب “BBVA” بمدينة مونتيري، ابتداءً من الساعة 11 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة.
وفي المواجهة الثانية، يلتقي منتخب العراق بنظيره بوليفيا على أرضية ملعب أكرون بمدينة غوادالاخارا، انطلاقًا من الساعة الخامسة من صباح الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة.
وتُعدّ هاتان المباراتان الفرصة الأخيرة أمام المنتخبات الأربعة؛ لحجز آخر بطاقتين مؤهلتين إلى المحفل الكروي العالمي، في ظل طموحات كبيرة ورغبة مشتركة في انتزاع التأهل، ما يعد بمواجهتين قويتين ومفتوحتين على جميع الاحتمالات.
