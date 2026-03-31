تفعّيل غرفة عمليات خاصة لتيسير قدوم ضيوف الرحمن

فعَّلت وزارة الحج والعمرة غرفة عمليات خاصة تهدف إلى حلّ جميع التحدّيات وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني والجهات المعنية؛ بما يضمن راحة وسلامة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء المناسك بيسر وأمان.

جاء ذلك، ضمن كلمة وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في افتتاح “منتدى العمرة والزيارة” الذي تعقد أعماله بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة تحت شعار “تاريخ يُروى في كل محطة”، مؤكدًا الجاهزية العالية للوزارة والجهات ذات العلاقة للتعامل مع كافة التغيّرات الطارئة في ظلّ الأحداث التي تشهدها المنطقة.

وبيَّن أن عدد المعتمرين القادمين من خارج المملكة هذا العام بلغ (18) مليون معتمر، بنسبة نموَّ تجاوزت (214%) مقارنة بالعامين 2022 و2025، منوهًا بالدعم والتمكين الذي توليه قيادة المملكة -أيدها الله- وعنايها القصوى لقطاع العمرة والزيارة، وللجهود التي تستهدف رعاية ضيوف الرحمن وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

وأشار الوزير إلى ارتفاع نسبة رضا المعتمرين لتصل إلى (94%)، خلال العام 2025م، وتضاعُف الطاقة الاستيعابية لزيارة الروضة الشريفة، ليصل عدد زوارها إلى أكثر من (15.6) مليون زائر خلال العام الماضي، وارتفاع عدد المواقع والوجهات التاريخية والإثرائية التي تم تطويرُها ليصل إلى (87) موقعًا ووجهة.

يذكر أن النسخة الثالثة من “منتدى العمرة والزيارة” يمثّل منصة تجمع الشركاء لتبادل الخبرات، وبحث الفرص، وبناء الشراكات، إذ يضم المنتدى معرضًا مصاحبًا تشارك فيه أكثر من (150) جهة عارضة، وبرعاية أكثر من (50) من الشركاء والرعاة، كما يشهد تنظيم أكثر من (50) ورشة عمل وجلسة متخصصة، إلى جانب توقيع أكثر من 5 آلاف اتفاقية ومذكرة تفاهم، تسهم في تعزيز الابتكار، وفتح آفاقٍ جديدة لتطوير منظومة خدمات العمرة والزيارة.