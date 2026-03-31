تعرف على تشكيل الأخضر المتوقع في ودية صربيا

حسم هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، بشكل كبير ملامح التشكيلة التي سيعتمد عليها في المواجهة الودية المرتقبة أمام صربيا خلال فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الصربي مساء اليوم الثلاثاء، في ثاني مبارياته الودية ضمن استعداداته لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ويتوقع أن يبدأ الأخضر اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: علي مجرشي، عبدالإله العمري، ريان حامد، سعود عبدالحميد

خط الوسط: محمد كنو، مصعب الجوير، عبدالله الخيبري

خط الهجوم: أيمن يحيى، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.