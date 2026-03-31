الرئيسية
/
/
/
/
/
تعرف على تشكيل الأخضر المتوقع في ودية صربيا
صحيفة البلاد      13 / شوال / 1447 هـ      31 مارس 2026

البلاد (جدة)

 

حسم هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، بشكل كبير ملامح التشكيلة التي سيعتمد عليها في المواجهة الودية المرتقبة أمام صربيا خلال فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الصربي مساء اليوم الثلاثاء، في ثاني مبارياته الودية ضمن استعداداته لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ويتوقع أن يبدأ الأخضر اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: علي مجرشي، عبدالإله العمري، ريان حامد، سعود عبدالحميد

خط الوسط: محمد كنو، مصعب الجوير، عبدالله الخيبري

خط الهجوم: أيمن يحيى، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *