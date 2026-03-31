الهليس ينال جائزة الإنجاز مدى الحياة لأمراض القلب

تُوِّج استشاري جراحة القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، د. زهير يوسف الهليس، بجائزة “الإنجاز مدى الحياة” لعام 2026 من الكلية الأمريكية لأمراض القلب؛ تقديرًا لمسيرته الطويلة في تطوير جراحة القلب، وإسهاماته العلمية والتعليمية التي أسهمت في الارتقاء بالرعاية القلبية داخل المملكة وخارجها، وذلك خلال الاجتماع السنوي للكلية في مدينة نيو أورلينز بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نخبة من قيادات وأطباء القلب حول العالم.

ويمتد الأثر المهني للدكتور الهليس لأكثر من 48 عامًا، أجرى خلالها ما يزيد على 25 ألف عملية قلب داخل المملكة وخارجها، كما أسهم في تأسيس أول سجل لعيوب القلب الخلقية في الشرق الأوسط، وأشرف على تدريب عشرات الجراحين الشباب، إلى جانب تطوير مركز قلب متكامل يجمع بين الجراحة وأمراض القلب والعناية الحرجة.

وعلى الصعيد الدولي، قاد أكثر من 60 مهمة جراحية خيرية وتعليمية في أكثر من 20 دولة، إضافة إلى إسهاماته البحثية التي شملت نشر أكثر من 150 بحثًا علميًا والمشاركة في كتب مرجعية متخصصة، فضلًا عن انتخابه رئيسًا للجمعية العالمية لجراحة قلب الأطفال وقسطرة القلب الخِلقية، ليكون أول سعودي وعربي يتولى هذا المنصب.

وخلال حفل التكريم، سلّطت الكلية الضوء على إسهامات د. الهليس في تطوير جراحات استبدال صمامات القلب، ومن أبرزها إجراء متقدم يعتمد على استبدال الصمام التالف بصمام من جسم المريض نفسه، وهي تقنية أتاحت للمرضى –خاصة الأطفال واليافعين– فرصة العيش بصمام يتكيف مع نموهم الطبيعي، ويقلل الحاجة للأدوية الدائمة، ويمنح جودة حياة أفضل على المدى الطويل.

وأثبتت هذه المقاربة الجراحية، إلى جانب ابتكاراته في علاج عيوب القلب الخلقية المعقدة لدى الأطفال والرضع، قدرتها على رفع معدلات النجاح وتقليل المضاعفات وتعزيز فرص التعافي الآمن، في نتائج وثقتها مراجع علمية عالمية، ورسخت مكانته كأحد رواد تطوير مسار علاج أمراض القلب عالميًا.