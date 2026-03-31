الأولى

الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في محافظة الخرج نتج عنه أضرار مادية محدودة في (6) منازل دون تسجيل إصابات

صحيفة البلاد      13 / شوال / 1447 هـ      31 مارس 2026

واس (الرياض)

صرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بأنه في يوم الثلاثاء 10/12/ 1447 هـ الموافق 31/ 3/ 2026 م، فقد باشر الدفاع المدني سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة على (6) منازل، وذلك في حي سكني بمحافظة الخرج، نتج عنه أضرار مادية محدودة، دون تسجيل إصابات.

وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *